Прилепин передаст мандат депутата Госдумы однопартийцу

Писатель и один из трех сопредседателей укрупнившейся в нынешнем году партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не будет заседать в Госдуме и передаст завоеванный на трехдневных выборах мандат однопартийцу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Прилепина. Кресло Прилепина на Охотном ряду таким образом достанется лидеру регионального списка партии по Нижегородской области, откуда родом писатель. В настоящее время известный сторонник независимости Донбасса проходит обучение в Школе губернаторов.

Произошедшее не стало сюрпризом: ранее писатель уже выражал нежелание заниматься депутатской работой, видя свою задачу в проведении в Думу как можно большего числа единомышленников. Определенный успех на этом пути был достигнут: справедливороссы увеличили свое представительство в сравнении с выборами 2016 года, получив в общей сложности 27 мандатов.