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Новости 12:32

Памфилова намерена обратиться в ГУ МВД по Москве из-за блокировки юрслужбы КПРФ полицией

фото ЗакС политика Памфилова намерена обратиться в ГУ МВД по Москве из-за блокировки юрслужбы КПРФ полицией

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что намерена обратиться в управление МВД по Москве в связи с блокировкой юридической службы столичного горкома КПРФ, сообщили в ЦИК.

Памфилова отметила, что позиция ЦИК не совпадает с претензиями КПРФ к результатам дистанционного электронного голосования, но подчеркнула, что партия имеет право на обращение в суд, и никто не вправе ей препятствовать в этом.

"Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию", - сказала Памфилова. 

29 сентября КПРФ подала 31 иск, оспаривая результаты выборов в Москве. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам. 

28 сентября полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ. Из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. Обжаловать итоги выборов можно в течение 10 дней с момента их подведения, 29 сентября - последний день для этого.

 


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