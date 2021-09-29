Памфилова намерена обратиться в ГУ МВД по Москве из-за блокировки юрслужбы КПРФ полицией

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что намерена обратиться в управление МВД по Москве в связи с блокировкой юридической службы столичного горкома КПРФ, сообщили в ЦИК.

Памфилова отметила, что позиция ЦИК не совпадает с претензиями КПРФ к результатам дистанционного электронного голосования, но подчеркнула, что партия имеет право на обращение в суд, и никто не вправе ей препятствовать в этом.

"Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию", - сказала Памфилова.

29 сентября КПРФ подала 31 иск, оспаривая результаты выборов в Москве. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам.

28 сентября полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ. Из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. Обжаловать итоги выборов можно в течение 10 дней с момента их подведения, 29 сентября - последний день для этого.