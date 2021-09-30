Турчаку продлили полномочия сенатора

Псковское областное собрание депутатов на заседании 30 сентября делегировало в Совет Федерации секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, говорится на сайте регионального парламента.
Кандидатуру единоросса поддержали 22 депутата.
Турчак представлял в Совете Федерации парламент Псковской области с 2017 года. В 2020 году его избрали на должность первого заместителем спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
В 2009-2017 годах Турчак был губернатором Псковской области.
Накануне Законодательное собрание Петербурга продлило полномочия в Совфеде своего представителя Андрея Кутепова.