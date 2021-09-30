Турчаку продлили полномочия сенатора

Турчак представлял в Совете Федерации парламент Псковской области с 2017 года. В 2020 году его избрали на должность первого заместителем спикера Совфеда Валентины Матвиенко .

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