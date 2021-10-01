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Новости 13:55

Полиция задержала главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

фото ЗакС политика Полиция задержала главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

Полицейские задержали руководителя КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря фракции Никиту Попова.

По словам Попова, Зубрилин и глава протестного отдела московского горкома Павел Иванов поехали к ГУ МВД по Москве вместе с избранным депутатом Госдумы Сергеем Обуховым. На подъезде к Петровке, 38 Иванова и Зубрилина окружили полицейские. Задержанных увезли в ОВД Тверское. По словам Попова, пока полиция не объяснила причину задержания коммунистов.

В последние недели членов КПРФ задерживали из-за несогласованных акций 20 и 25 сентября. Коммунисты выступают против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России". Накануне на 10 суток арестовали преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого за пост об акции 25 сентября в соцсетях.


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