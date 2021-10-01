Полицейские наведались к кандидату Сорокину для составления протокола о неповиновении

Утром 1 октября полицейские попытались забрать из дома кандидата в депутаты Законодательного собрания Никиту Сорокина в 75-й отдел полиции для составления протокола за неповиновение законным требованиям представителя власти (ст. 19.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру кандидат.

Поводом для визита правоохранительных органов, по мнению претендента на мандат, мог стать инцидент на УИК № 1459, где его силой вывели с участка, на котором до этого он якобы обнаружил пропажу бюллетеней.

По словам Сорокина, полицейские "дежурили" у дома еще рано утром и пытались выманить его под предлогом мешающей машины во дворе, которая якобы преграждала путь другому автомобилю. Первый звонок поступил в 8 утра, но телефонный разговор состоялся только в 12:00, так как до этого Сорокин еще спал.

- Спросил, чего хотят. Они не представились сотрудниками полиции. Говорят, что мне нужно машину отодвинуть, а то у них там большая машина едет. Мешает проезду. Ответил, что через час оденусь и выйду. Они очень нервничали, что так долго. Как только я вышел, они сразу мне ксиву в лицо и говорят: "Проедьте с нами", - рассказал Сорокин.

Ему удалось уговорить сотрудников полиции пустить его обратно домой, чтобы он переоделся. После этого Сорокин отказался выходить и предложил вызвать в отдел через повестку. Силовики начали стучать в дверь. Прекратив, они позвонили ему.

- Если вы с нами не поедете, то мы вам еще проблем добавим. Просто добавим, - передал слова полицейских кандидат в Заксобрание.

Видеозапись разговора с полицейскими он опубликовал на своей странице в "ВКонтакте".

Сорокин баллотировался в депутаты Законодательного собрания по 9-му избирательному округу (Невский район) от "Яблока".

Константин Леньков