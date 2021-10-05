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Суд в Челябинске взыскал более двух миллионов рублей с активистов за работу полиции на митингах 23 и 31 января

фото ЗакС политика Суд в Челябинске взыскал более двух миллионов рублей с активистов за работу полиции на митингах 23 и 31 января

Центральный суд Челябинска удовлетворил иск регионального МВД к активистам, которых полицейские считают организациями акций 23 и 31 января в городе, сообщает "Апология протеста".

Суд постановил взыскать с Олега Шампурова, Артема Яумбаева, Марии Макаровой и Павла Струнина 2,17 млн рублей за работу полиции на двух акциях протеста. В эту сумму входят дополнительные выплаты полицейским и расходы на использование служебного транспорта. Сторона защиты намерена это решение обжаловать.

Аналогичные иски подавали управления МВД в Уфе, Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Перми. В Кирове силовики взыскали таким образом 183 тысячи рублей, при этом в качестве довода они сослались на практику работы по ложным вызовам о минировании. В Перми — более полумиллиона рублей.


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