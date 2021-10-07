Суд заново рассмотрит продление ареста нефрологу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены

Горсуд Петербурга отменил решение о продлении ареста нефрологу Александру Земченкову по делу об убийстве его жены и вернул материалы на новое рассмотрение, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Земченков и его защита обжаловали решение Октябрьского суда от 27 июля. Тогда суд продлил ему арест до 28 октября. Это решение оспорили и сторона защиты, и потерпевший: они просили перевести Земченкова под домашний арест. Потерпевший отмечал, что он не видит смысла держать нефролога в СИЗО, но если суд установит, что тот виновен в убийстве жены, то потерпевший намерен добиваться пожизненного лишения свободы подсудимого.

Прокурор просил постановление суда оставить без изменения, жалобы без удовлетворения. Горсуд решил постановление Октябрьского суда отменить, направив материалы дела на новое рассмотрение, в связи с процессуальными нарушениями.

Земченков был арестован в апреле. Его жена Ирина погибла в 2010 году, дело о ее убийстве неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.