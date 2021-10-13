Основатель Gulagu.net сообщил о получении ещё одного видеоархива с пытками заключённых

В ходе стрима журналиста Александра Плющина на YouTube основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении от своего информатора "Сергея" очередного архива с записями пыток заключённых.

Ранее этот же человек, пожелавший остаться инкогнито, предоставил правозащитникам свыше 40 Гб информации, содержащей видео издевательств над зэками в российских тюрьмах.

"Мы всё раскрывать не будем, планы у нас долгоиграющие, ещё на несколько месяцев", — уточнил Осечкин.

В разговоре с Плющевым и Осечкиным Сергей рассказал, почему в ранее предоставленном им архиве были видео из разных колоний, хотя он работал программистом лишь в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области. Он указал, что изучая передачу информации от камеры наблюдения к другой, он обнаружил способ, который помог ему проникнуть в ведомственную сеть, где все эти данные хранились в общем доступе. Издевательства над зэками специально записывались на видео с тем, чтобы в дальнейшем их шантажировать и заставлять сотрудничать со следствием.

В начале октября правозащитники проекта Gulagu.net вынуждены были уехать из России и увезти с собой свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

5 октября правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно, в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео. 6 октября проект опубликовал ещё одно видео с пытками.

Позднее проект показал новое видео: на сей раз речь шла об иркутском СИЗО.