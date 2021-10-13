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Новости 10:48

Мейксин опасается, что с помощью граффити вносят раскол в российское общество

фото ЗакС политика Мейксин опасается, что с помощью граффити вносят раскол в российское общество

Претендующий на должность вице-губернатора Петербурга глава Центрального района Максим Мейксин заявил депутатам, что дискуссии вокруг художественной ценности граффити, которые закрашивают в городе, начинают вести для раскола общества.

Вопрос об уличных художниках задал депутат от "Яблока" Борис Вишневский на встрече чиновника с оппозиционными фракциями до начала пленарного заседания. Он сообщил, что Мейксин около года назад заявил журналистам "Эха Москвы", что граффитисты получают деньги за провокации в рамках американской программы "Раздор".

– Вы привели в пример программу "Раздор". Ее задача как раз заключается в том, чтобы сталкивать между собой группы населения и органы государственной власти, – ответил Мейксин. 

Он также добавил, что по закону за все изображения на фасадах отвечают собственники объектов. Поэтому, чтобы оставить свою работу, необходимо получить согласие собственника и разрешение комитета по градостроительству и архитектуре, напомнил чиновник.

– Я считаю, что великие архитекторы строили наш город таким, какой он есть, не надо украшать его настенной живописью, – добавил Мейксин.

Напомним, в Петербурге неоднократно возникали скандалы из-за уничтожения стрит-арт-объектов, как политических, так и нет. По ситуации на 13 октября, продолжается борьба общественников за сохранение портрета певца Игоря Талькова на Литейном проспекте.

Сергей Еремеев


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