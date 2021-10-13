СК завершил расследование дела экс-депутата Заксобрания Петербурга Коваля

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовных дел в отношении бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля, сообщили в Следственном комитете.
В отношении Коваля и его помощника Андрея Гришина возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствие заявило, что собрало достаточную доказательную базу, и теперь дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Коваль находится под арестом с конца июля 2020 года. По версии следствия, депутат через поправки в проект бюджета Петербурга на 2018 год направил средства родильным домам и другим медучреждениям, а те, в свою очередь, заключали контракты на поставку оборудования с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Бизнесмен в ответ якобы перечислял процент от своей прибыли единороссу. Лихолетов проходит по делу свидетелем.
Следствие считает, что Ковалю через Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей, в том числе 2 млн, после получения которых Гришина задержали. Экс-помощник в декабре дал признательные показания и заключил досудебную сделку со следствием.
Позже раскаялся и Коваль. Однако защита считает, что действия депутата подпадают под статью о мошенничестве в составе группы лиц с использованием должностного положения (159 УК РФ), а не под ту, по которой он находится под стражей.