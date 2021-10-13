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Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова при нарушении закона о СМИ-иноагентах

фото ЗакС политика Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова при нарушении закона о СМИ-иноагентах

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели", заявил, что получивший Нобелевскую премию мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет включен в реестр иногентов, если не будет нарушать российских законов, прикрываясь ею, передает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос модератора об этом, Путин сказал, что если Муратов "не нарушит российский закон и не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента", значит, этого не случится.

"А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, — значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", — сказал Путин.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что вручение Муратову Нобелевской премии мира не станет поводом для его внесения в реестр СМИ-иноагентов.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года. Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране.

Муратов намерен перевести часть премии в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он посвятил эту премию журналистам "Новой газеты", убитым в разные годы: Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Стасу Маркелову, Анастасии Бабуровой и Наталье Эстемировой.

фото: kremlin.ru


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