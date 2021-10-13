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СК не увидел оснований реагировать на заявление Вавилиной о "подставных" членах УИК № 177

фото ЗакС политика СК не увидел оснований реагировать на заявление Вавилиной о "подставных" членах УИК № 177

Управление Следственного комитета по Петербургу не нашло оснований реагировать на обращение кандидата в депутаты Заксобрания Нэлли Вавилиной о ситуации с "ряжеными" членами УИК № 177, пишет "Фонтанка" со ссылкой на ответ ведомства.

В СК указали, что "признаков преступлений, подследственных следователям СК РФ, в настоящее время не усматривается". При этом в ведомстве "приняли во внимание, что в представленных материалах идет речь о возможных нарушениях и недостатках" в работе участкового избиркома, и направили обращение в Горизбирком. Однако ГИК и сам ранее обращался в СК из-за инцидента.

Вавилина обращалась в СК из-за подозрений, что членами участковой комиссии № 177 якобы представлялись сторонние люди. Они носили нагрудные знаки с фамилиями членов комиссии, выдавали бюллетени избирателям, проводили голосование вне помещения и подписывали документы. 

 


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