А судит кто?

Фото Константина ЛеньковаВыборгский районный суд "затормозил" оспаривание итогов выборов на нескольких десятках участков в Петербурге.

Выборгский районный суд Петербурга перенаправил представителей "Яблока" в вышестоящую инстанцию — члены партии подали иски об оспаривании результатов выборов на нескольких десятках УИКов в Выборгском районе. Опрошенные ЗАКС.Ру юристы утверждают, что мотивы райсуда в этом случае неясны, ведь работа с конкретными участками — это прерогатива именно районных судов. Теперь "Яблоко" оспаривает полученные возвращения в Горсуде и рассчитывает, что районный суд всё-таки примет иски к производству.

– Судья Выборгского районного суда Светлана Никандрова сочла, что иск об отмене результатов голосования на участках в Выборгском районе следовало подавать сразу в Горсуд. Это официальная причина возвращений, которые я получил, – пояснил ЗАКС.ру кандидат в Законодательное собрание от "Яблока" по 5-му округу Юрий Багров. – При этом мы видим, что другие районные суды уже начали рассмотрение подобных исков, это очевидно их прерогатива.

В определении (есть в распоряжении ЗАКС.ру), Багрову лаконично разъяснили "право на обращение с настоящим исковым заявлением в Санкт-Петербургский городской суд". После того, как кандидат получил это определение о возвращении иска к 29 УИКам, он сразу же написал частную жалобу в Горсуд.

– Подсудность определяется в зависимости от конкретных требований административного искового заявления. Часть требований [в иске Багрова], действительно, подсудна районному суду, а часть — суду субъекта, – сообщили ЗАКС.ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Интересующее вас определение в законную силу не вступило и обжалуется в Санкт-Петербургском городском суде.

По словам Юрия Багрова, заседание в Горсуде пока не назначено.

Всего Выборгский райсуд перенаправил в Горсуд иски "Яблока" к более чем 50 УИКам, рассказал ЗАКС.Ру юрист партии Александр Кобринский. В этот райсуд обращались Багров, Кобринский и кандидат в ЗакС по 11-му округу и в Госдуму по 213-му округу от "Яблока" Николай Громов.

– Это либо вопиющая некомпетентность, либо желание любой ценой зачем-то затянуть процесс. Важно уточнить, что юридически это называется именно "возвращение", а не "отказ". В определении суда говорится, что иск об оспаривании результатов выборов на участках надо направлять в Горсуд. Но это ведь не оспаривание результатов выборов по городу, речь идет о конкретных участках в Выборгском районе и многочисленных нарушениях. Всё это безобразие происходило именно в УИКах, – уточнил Кобринский.

Рассмотрение исков об отмене результатов в УИКах — это всегда прерогатива райсуда, подтвердил ЗАКС.Ру член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьёв.

– Решение подобных споров довольно четко определено Кодексом административного судопроизводства. Если мы говорим о выборах депутатов Законодательного собрания, итоги голосования на избирательных участках и итоги голосования по территориям оспариваются в райсудах. А решения окружных избирательных комиссий и Горизбиркома — это прерогатива Горсуда, – пояснил Воробьёв.

По словам Багрова, больше всего вопросов у "Яблока" в Выборгском районе возникло к надомному голосованию. Как ранее писал ЗАКС.Ру, в первый день выборов, 17 сентября, на участке № 243 (указан в иске Багрова) члена участковой комиссии с правом совещательного голоса от "Справедливой России – За правду" на надомное голосование не пустили. Справросса заинтересовало количество заявок от желающих сделать свой выбор вне участка — их набралось целых 400 к полудню. А 18 сентября на участке № 346 (указан в иске Багрова) бюллетени после надомного голосования вовремя не положили в сейф-пакеты. Впрочем, в Горизбиркоме эту задержку объяснили "огромной нагрузкой".

– Наибольшие приписки в Выборгском районе имели место на тех УИКах, где было "нарисовано" надомное голосование. Повсеместно при этом не вносились вовремя отметки о голосовании вне помещения. Соответственно, там, где не удалось добиться признания недействительными сейф-пакетов, эти несуществующие голоса были примешаны ко всем голосам, и установить волеизъявление избирателей там из-за этого теперь невозможно, – описывает подобные ситуации Багров.

ЗАКС.ру сообщал и о других замеченных нарушениях на участках Выборгского района в дни голосования с 17 по 19 сентября. Так, в первый день на участках №№ 294 и 309 не работала видеотрансляция. В тот же день на участке № 343 (указан в иске Багрова) была замечена на удивление высокая явка. На опубликованном Telegram-каналом "Справедливый Петербург" фото запечатлены стройные ряды избирателей, предположительно бюджетников.

Кроме того, при проверке ТИКа № 36 в Выборгском районе в ночь с 19 на 20 сентября не досчитались резервных бюллетеней. На месте произошла потасовка — членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей и журналистов силой выталкивали из здания.

Анастасия Штейнерт