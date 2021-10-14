Смольный намерен продлить градостроительные онлайн-слушания до конца 2022 года

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект закона об изменении другого закона – он вносил правки в документы о градостроительной деятельности в Петербурге и порядке проведения публичных слушаний в этой сфере. Законопроект опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Ранее принятые правки установили возможность проведения слушаний по градостроительным вопросам в Интернете. Согласно новому законопроекту, этот способ обсуждений предлагается продлить до 31 декабря 2021 года.

Документ должен быть одобрен Законодательным собранием Петербурга.

Ранее депутаты уже согласились на продление возможности онлайн-слушаний до конца 2021 года. Проводить обсуждения градостроительных вопросов в интернете правительство Петербурга предложило летом 2020 года. Представлявший законопроект вице-губернатор Николай Линченко заявил, что это позволит в условиях коронавируса и запрета на массовые мероприятия не приостанавливать работы. Прошлый созыв ЗакСа критиковал документ, но все же принял его, значительно переписав.

София Саттарова