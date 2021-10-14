Еще одна активистка встала в центре Петербурга в пикет против пыток

В Петербурге 14 октября прохожие стали свидетелями еще одного одиночного пикета, посвященного проблеме насилия со стороны представителей силовых структур. На Невский проспект к зданию бывшей "Книжной лавки писателей" вышла активистка Анна Межова.

"Каждый десятый в России сталкивался с пытками со стороны силовиков. Это наша реальность", - начертано на ее плакате.

Несколькими часами ранее ее единомышленница совершила аналогичный гражданский жест около Казанской площади, сумев привлечь внимание полицейских и случайных прохожих.

Напомним, что проект Gulagu.net продолжает выкладывать записи с видеорегистраторов в российских колониях, на которых запечатлены издевательства над заключенными, включая сексуальное насилие. СК, изучив эти материалы, возбудил уголовные дела.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram