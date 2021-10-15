ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:16

Омской полиции присудили компенсацию в 1,5 млн рублей за работу на акции "навальнистов"

фото ЗакС политика Омской полиции присудили компенсацию в 1,5 млн рублей за работу на акции "навальнистов"

Протестная акция 31 января в Омске в поддержку арестованного на тот момент оппозиционера Алексея Навального обернулась для ее организаторов и участников, помимо конфликтов с силовиками непосредственно в день акциями, крупным штрафом.

Суд счел обоснованными материальные претензии полиции к "навальнистам" и взыскал с организаторов митинга 1 млн 514 тысяч рублей за сверхурочную работу правоохранителей и расходы на служебный транспорт (84 тысячи рублей). Об этом сообщила "Апология протеста". В качестве ответчиков выступают активисты Даниил Чебыкин и Никита Константинов. С их стороны будет подана апелляция.

Отметим, что аналогичным образом полиция и суды поступили ранее в Кировской, Пензенской и Челябинской областях (с организаторов акций за Навального в этих регионов взыскали 183 тысячи, 528 тысяч и 2,17 млн рублей соответственно).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама