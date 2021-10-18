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Выборы 2021

Новости 14:01

Горсуд вернул иски "яблочников" по выборам в районный суд

фото ЗакС политика Горсуд вернул иски "яблочников" по выборам в районный суд

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел частные жалобы кандидатов от "Яблока" в депутаты Законодательного собрания Юрия Багрова и Государственной думы Николая Громова на постановление Выборгского районного суда, сообщили ЗАКС.Ру претенденты на мандаты. Ранее районный суд отказался рассматривать иски кандидатов по отмене итогов выборов на нескольких избирательных участках. Суд заявил, что такие заявления должна рассматривать городская инстанция. 

Громов и Багров подали жалобы на это постановление. Горсуд рассмотрел их и решил, что Выборгский районный суд все же обязан рассмотреть иски, сообщили кандидаты.

- Городской суд наши жалобы удовлетворил и вернул наши иски по подсудности в Выборгский районный суд. <…> Наши жалобы все удовлетворили и направили пока еще на рассмотрение по подсудности в Выборгский районный суд, - рассказал Громов.

Он уточнил, что теперь районная инстанция должна назначить рассмотрение исков. На это может уйти несколько дней, предположил Багров. По его мнению, районный суд мог рассчитывать на пропуск сроков по обжалованию постановления.

- Когда я на следующий день пришел в Выборгский суд, там не брали трубку вообще ни по одному телефону, включая приемные председателя и зампредседателя, включая канцелярию по гражданским делам, где работали люди. Естественно, внутрь меня не пустили, какие бы удостоверения я ни показывал, потому что COVID. <…> Я просто через "Госуслуги" написал заявление, что прошу в день получения [постановления] направить мне копию по электропочте. В итоге мне ее прислали, а по бумажной почте я получил на прошлой неделе только. Поскольку там не восстанавливаются сроки, возможно, они надеялись на то, что мы пропустим эти сроки и будет ничего не сделать, - предположил Багров. 

Напомним, Громов подал 25 исков к участковым избирательным комиссиям. Багров решил оспорить итоги голосования в 29-й УИК - он подал одно заявление. Подробнее об отказе Выборгского районного суда рассматривать иски – в материале ЗАКС.Ру.  

 

София Саттарова


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