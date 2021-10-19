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Новости 14:55

Песков: Публикации о пытках в российских колониях довели до сведения Путина

фото ЗакС политика Песков: Публикации о пытках в российских колониях довели до сведения Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до Владимира Путина довели публикации о пытках в российских колониях, и сведения стали поводом для проверок со стороны ведомств, передает ТАСС.

"Они доведены [до Путина]. Более того, они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", – сказал Песков.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.

После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео.


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