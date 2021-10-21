Суд отклонил первый иск КПРФ об оспаривании итогов электронного голосования на выборах в Госдуму

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ об оспаривании результатов электронного голосования на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Суд не нашел оснований для удовлетворения иска члена КПРФ Андрея Гребенника. Решение пока не вступило в законную силу.

Члены КПРФ в сентябре подали 32 иска. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам.

За день до этого, 28 сентября, полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ: из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. 29 сентября истекал срок, в течение которого кандидаты могли обжаловать итоги выборов.