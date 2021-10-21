ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:46

Суд отклонил первый иск КПРФ об оспаривании итогов электронного голосования на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Суд отклонил первый иск КПРФ об оспаривании итогов электронного голосования на выборах в Госдуму

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ об оспаривании результатов электронного голосования на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Суд не нашел оснований для удовлетворения иска члена КПРФ Андрея Гребенника. Решение пока не вступило в законную силу.

Члены КПРФ в сентябре подали 32 иска. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам.

За день до этого, 28 сентября, полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ: из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. 29 сентября истекал срок, в течение которого кандидаты могли обжаловать итоги выборов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама