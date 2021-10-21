Обвинение запросило для либертарианца Марьясова менее года колонии по делу о перекрытии дорог

Прокуратура запросила 10 месяцев лишения свободы либертарианцу Глебу Марьясову по делу о перекрытии дорог, передает "ОВД-Инфо"*.

Об этом гособвинение заявило в ходе прений в судебном участке № 370 Тверского района Москвы.

Марьясов стал первым фигурантом дела о перекрытии дорог, которое возбудили после акции (ст. 267 УК РФ). Он находился под запретом определенных действий. Это дело возбудили на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального в январе.

В сентябре Мосгортранс и московский метрополитен подали иски, потребовав от Марьясова более 2,7 млн рублей из-за акции. По версии служб, он ответственнен за простой транспорта во время протестов и должен возместить деньги, потраченные на оплату труда сотрудников метро, вышедших в выходной.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов