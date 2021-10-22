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Новости 11:30

Беликов инициировал создание экспертного совета при комитете по законодательству

фото ЗакС политика Беликов инициировал создание экспертного совета при комитете по законодательству

Председатель комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия") на заседании 22 октября объявил о намерении создать при органе экспертный совет. 

Депутат раздал коллегам свои предложения в письменном виде и призвал их в течение недели направить собственные идеи. 

Ранее Беликов заявил о намерении вернуть экспертный совет при комитете в интервью ЗАКС.Ру. Он считает, что это поможет избежать множества проблем, связанных с оспариванием и осуждением уже принятых нормативно-правовых актов.

Сергей Еремеев


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