В России выявили еще более 35,6 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 8 241 643 случаев заболевания. По официальным данным, на 24 октября от коронавируса умерли 230 600 россиян: 1 072 летальных исхода зафиксировано за прошедший день, это немногим меньше, чем обновленный накануне рекорд по суточной смертности.

Тройка регионов с самым большим приростом заболевших неизменна: на первом месте идет Москва, там заболели еще 5 279 человек. На втором месте Петербург - плюс 3 297 зараженных. На третьем месте - Подмосковье, где заболели еще 3 030 человек.