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Новости 15:55

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

фото ЗакС политика Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Московской области разбился легкомоторный самолет, два человека погибли, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники. Эти данные подтвердили в МЧС.

По данным изданий, самолет потерпел крушение в районе деревни Ватулино в районе подмосковной Рузы.

Обновлено 16:15 Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета.

Это далеко не первое крушение воздушного судна в России за последние несколько месяцев. 22 сентября в районе Хабаровска разбился Ан-26. 12 сентября под Иркутском рухнул самолет L-410. В августе разбились бомбардировщик Су-24 под Пермью, экспериментальный Ил-112В в Подмосковье, вертолет Ми-8 на Камчатке.


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