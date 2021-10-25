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Новости 9:55

В шести регионах России начались нерабочие дни из-за коронавируса

фото ЗакС политика В шести регионах России начались нерабочие дни из-за коронавируса

В шести субъектах России начались нерабочие дни, объявленные региональными властями на фоне всплеска эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

До 7 ноября нерабочие дни продлятся в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. С 26 октября этот режим наступит в Северной Осетии, с 27 — в Саратовской области, с 28 — в Москве и Подмосковье, с 30 — в Петербурге.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими по всей России дни с 30 октября по 7 ноября. Сделано это было, чтобы остановить распространение коронавируса.

На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.


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