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Новости 15:08

Роспотребнадзор исключил отмену коронавирусных мер в Петербурге до появления коллективного иммунитета

фото ЗакС политика Роспотребнадзор исключил отмену коронавирусных мер в Петербурге до появления коллективного иммунитета

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в том или ином виде сохранятся в Петербурге до достижения у горожан коллективного иммунитета, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора северо-западного управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Речь идет о как минимум 80% населения, которые должны привиться от COVID-19.

"Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе", - приводит слова чиновницы РИА "Новости".

По мнению Чхинджерии, другого пути, который позволил бы обществу вернуться к полноценной жизни, на сегодняшний день не существует. Между тем, по свежим данным, полностью прошли курс вакцинации лишь 1 млн 854 638 петербуржцев.

Отметим, что с 30 октября по 7 ноября коронавирусные ограничения в городе станут строже: на этот период, объявленный нерабочим, закроются объекты кафе и бары, салоны красоты, сауны, фитнес-центры. Торговые центры продолжат работу лишь частично: в них будут доступны продуктовые магазины, аптеки и прививочные пункты.


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