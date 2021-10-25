Суд начнет рассмотрение дела экс-депутата Коваля в ноябре

Выборгский районный суд Петербурга назначил первое заседание по делу бывшего депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля на 10 ноября, сообщил ЗАКС.Ру адвокат политика Игорь Резонов.

В понедельник, 25 октября, экс-парламентарию продлили меру пресечения. Суд решил оставить его в СИЗО еще на шесть месяцев, уточнил адвокат.

Коваля обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, ему передали порядка 17 млн рублей от предпринимателя Михаила Лихолетова, после того как тот смог заключить контракты на поставку своего оборудования бюджетным медицинским организациям. Якобы поправка на выделение средств этим организациям из городской казны была внесена по инициативе Коваля.

Экс-депутата задержали в конце июля 2020 года. Изначально он отрицал вину. Однако в декабре 2020 года признался в получении денег, но заявил, что его деяния подпадают под статью о мошеннических действия в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), а не под ту, по которой его отправили в СИЗО.