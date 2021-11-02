В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления экономической безопасности МВД

На территории Подмосковья сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника управления МВД по экономическим преступлениям Андрея Новосельцева, информирует РИА "Новости".

Подозреваемый попался в руки силовиков в Королёве.

"В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего", — уточнили в МВД. ТАСС пишет, что задержанный задолжал семье Новосельцева более 6 млн рублей.

Напомним, Новосельцев был найден мёртвым в своей бане на участке в садоводстве "Родник-1": ему нанесли множественные ножевые ранения. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Новосельцев являлся замначальника ГУБЭП МВД в 1990-х годах. В 2002 году возглавлял опергруппу, расследовавшую убийство экс-губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.