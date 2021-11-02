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Новости 13:45

Упавший на рельсы петербургской подземки пассажир прервал движение поездов на красной ветке

фото ЗакС политика Упавший на рельсы петербургской подземки пассажир прервал движение поездов на красной ветке

Движение поездов на петербургской красной ветке метрополитена было прервано днём 2 ноября из-за упавшего на рельсы пассажира.

"В метро объявляют, что на красной ветке частично остановлено движение между "Девяткино" и "Площадью Ленина", — поделились с "Деловым Петербургом" очевидцы произошедшего.

В пресс-службе городской подземки подтвердили, что составы действительно останавливались из-за упавшего человека. ЧП произошло на станции "Площадь Мужества".

"Сейчас движение поездов уже восстановлено, пассажира подняли, он выжил", — уточнили в метро.

Петербуржцы сообщили, что движение поездов прерывали на участке от "Ленинского проспекта" до "Девяткино", а после — от "Девяткино" до "Выборгской".

Напомним, не так давно на полосу движения составов на "Площади Восстания" упала женщина: в результате инцидента она лишилась ног.


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