"Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают": Фургал собирает деньги на адвокатов

Сторонники пребывающего в следственном изоляторе бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала взывают к гражданам, неравнодушным его судьбе, и просят помочь со сбором денег на оплату адвокатов. Клич о помощи опубликован в Instagram Фургала.

"Средства на оплату адвокатов кончились. Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают. Остаётся одна надежда — поддержка общества. Многие из вас знают, что Сергей Фургал никогда не был коррупционером, взяточником. Единственное, что он хотел сделать на посту — это улучшить жизнь в Хабаровском крае, сделать ее комфортней, навести порядок", — обращаются сторонники политика к общественности.

Любой желающий может помочь переводом на карту сына Фургала, которая прикреплена к посту.

Ранее в предвыборных дебатах с лидером РПСС Максимом Шевченко лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что всенепременно освободит Фургала после того, как суд вынесет ему приговор.

"После вынесения приговора мы освободим Сергея Фургала, и он встретит Новый год дома, без ваших всякого рода политических спекуляций", —пообещал перед выборами Жириновский.

Не так давно Следственный комитет предъявил хабаровскому политику обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь ещё одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года в бытность губернатором Хабаровского края. Свою вину в обозначенных выше преступлениях он категорически отрицает.

После ареста жители Хабаровского края в не менее полугода каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтярёвым.