Отбывшего пять административных арестов за поддержку Фургала священника вновь вызвали в полицию

Активно поддерживающего экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала священника Андрея Винарского, который был вынужден часть своего досуга проводить в спецприёмнике за поддержку политика, вновь вызывают в полицию, информирует "Сибирь.Реалии"*.

Священнослужитель уже пять раз отбывал административный арест за участие в протестных акциях.

По предварительной информации, Винарского вновь могут привлечь к ответственности за "повторное нарушение правил проведения акции" (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Весной РПЦ отстранила священника от деятельности (Винарский был настоятелем двух приходов в ЕАО) за участие в протестах в поддержку Фургала и Алексея Навального. Совокупно его девять раз привлекали к ответственности.

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