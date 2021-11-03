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Новости 11:48

Ивана Сафронова поместили в карцер СИЗО за попытку настроить телевизор

фото ЗакС политика Ивана Сафронова поместили в карцер СИЗО за попытку настроить телевизор

Бывший корреспондент "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещен в карцер СИЗО "Лефортово" из-за того, что он пытался настроить телеантенну, передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи.

По словам Хуруджи, Сафронов искал нужное положение антенны телевизора, который плохо работал. Когда такое положение нашлось, журналист приклеил антенну к стене ленточками от упаковки колбасы.

"Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер", - добавил Хуруджи.

Ранее источники сообщили, что расследование дела Сафронова завершено. Выяснилось, что в его деле появился новый эпизод: якобы Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии, а тот передал информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Воронин также арестован по подозрению в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook


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