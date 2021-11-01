ТАСС: Завершено расследование дела Ивана Сафронова

Расследование уголовного дела в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова завершено, защита начала знакомиться с материалами, пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники. Дело ведет ФСБ.

"В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение", – приводит ТАСС слова источника. Собеседник "Интерфакса" уточняет, что завершен сбор доказательств.

Ранее следователь ФСБ запретил Сафронову переписку. До этого, в октябре 2020 года, Сафронов хотел позвонить матери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Однако следователь счел, что разговор может быть якобы использован "для скрытного обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ, и для противодействия следствию".

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.

Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

23 июля "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова, написанную им в СИЗО. В ней он рассуждал о практике следствия по делам о госизмене. Однако вскоре колонка оказалась удалена с сайта "Ведомостей", затем ресурс стал недоступен вовсе из-за DDoS-атаки.

фото: Иван Сафронов / Facebook