Следователь ФСБ запретил переписку экс-корреспонденту "Коммерсанта" Сафронову в СИЗО

Следователи ФСБ потребовали от администрации СИЗО "Лефортово" запретить передачу корреспонденции бывшему журналисту "Коммерсанта", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, пишет Русская служба Би-би-си.

Сестра Сафронова Ирина рассказала, что семья не получала от него писем почти месяц и на заседании Мосгорсуда 4 октября он жестами показал, что больше не получает корреспонденцию. Адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что такое решение принял следователь ФСБ Александр Чабан.

Катчев рассказал, что еще в начале августа Чабан направил руководству СИЗО "Лефортово" письмо о необходимости изымать всю входящую и исходящую корреспонденцию журналиста. Ни Сафронов, ни его адвокаты текста документа не видели, а о содержании узнали со слов сотрудников изолятора.

Требуя изымать корреспонденцию Сафронова, Чабан сослался на ст. 20 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". В этой статье прописано, что обвиняемые не могут ни получать, ни отправлять письма, "содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления", письма с шифрами и содержащие "государственную или иную охраняемую законом тайну". Катчев подчеркнул, что Сафронов в своих письмах родственникам и друзьям никогда не обсуждал ни свое уголовное дело, ни даже условия содержания. Однако не доходят письма даже защитникам, с которыми Сафронов имеет право обсуждать дело.

Ирина Сафронова заявила, что расценивает этот запрет как давление на ее брата. Сафронов, будучи под стражей, мог общаться с родными только по почте и во время короктих встреч в судах по продлению срока ареста. Он пытался добиться звонков родным, но следователь Чабан отказывал в ходатайствах.

В октябре 2020 года Сафронов хотел позвонить матери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Однако следователь счел, что разговор может быть якобы использован "для скрытного обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ, и для противодействия следствию".

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он - его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

23 июля "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова, написанную им в СИЗО. В ней он рассуждал о практике следствия по делам о госизмене. Однако вскоре колонка оказалась удалена с сайта "Ведомостей", затем ресурс стал недоступен вовсе из-за DDoS-атаки. Сафронов больше не может общаться со своим защитником, адвокатом Иваном Павловым. В отношении последнего возбудили дело о разглашении данных предварительного следствия из-за комментариев Павлова СМИ по делу Сафронова. Экс-журналист стал свидетелем по этому делу.

фото: Иван Сафронов / Facebook