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Новости 13:25

Суд отказался отнимать пожертвование у бывшей главы петербургского штаба Навального*

фото ЗакС политика Суд отказался отнимать пожертвование у бывшей главы петербургского штаба Навального*

Дзержинский районный суд Петербурга 9 ноября отказался удовлетворять иск жителя Хабаровска Дмитрия Старикова к экс-главе штаба Алексея Навального в Петербурге* Ирине Фатьяновой и Фонду защиты прав граждан*, сообщили в пресс-службе судов. 

Иск к Фатьяновой и ФЗПГ* хабаровчанин подал еще летом. В январе 2021 года Стариков отправил по 3,5 тысячи рублей руководителю петербургского штаба* и соратнику Навального Леониду Волкову. Позже он посчитал действия оппозиционеров мошенническими и обратился в суд, чтобы вернуть пожертвование Фатьяновой. К Волкову аналогичных требований не предъявлялось. 

 

*Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

*Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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