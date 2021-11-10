"Государство не должно приказывать": Вишневский просит Эргашева и Роспотребнадзор ответить на его вопросы об обязательной вакцинации

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский 10 ноября обратился в региональный Роспотребнадзор с просьбой разъяснить принципы утверждённой накануне обязательной вакцинации ряда граждан. Аналогичные вопросы направлены также вице-губернатору Олегу Эргашеву, ответственному за блок здравоохранения.

Парламентарий интересуется, согласуется ли требование об обязательной вакцинации с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан", где указывается на исключительно добровольное согласие гражданина на любое медицинское вмешательство в его организм, а также как именно предполагается обеспечить обязательность вакцинации.

Кроме того, "яблочник" спросил, предоставят ли гражданам возможность самостоятельного выбора вакцин.

Депутата также беспокоит, почему вместо того, чтобы убеждать граждан прививаться на добровольной основе и создавать для этого условия, власти вновь идут по пути запретов, навязывая свою позицию.

"Но государство должно убеждать, а не приказывать. Разъяснять. И обеспечивать условия: чтобы прививки были доступны, могли быть сделаны быстро и просто, недалеко от дома, и без долгих поисков. Но сделать это или не умеют, или не хотят. Предпочитая приказывать, указывать и наказывать", – констатирует Вишневский.

Напомним, петербургский Роспотребнадзор выпустил постановление, по которому все горожане в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания должны пройти вакцинацию от коронавируса. В документе прописаны также другие категории населения, которые должны сделать антиковидную прививку.