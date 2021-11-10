ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:42

"Ещё один эпизод": Источник сообщил "Интерфаксу" о связях Сафронова с японскими военными дипломатами

фото ЗакС политика "Ещё один эпизод": Источник сообщил "Интерфаксу" о связях Сафронова с японскими военными дипломатами

Близкий к ходу следствия информированный источник "Интерфакса" сообщил о ещё одном новом эпизоде в деле экс-журналиста Ивана Сафронова: на сей раз его обвиняют в связях с представителями военного атташата Японии. Дипломатов, утверждает он, интересовали сведения об изготавливаемом в РФ оружии, которые советник главы "Роскосмоса" им якобы предоставлял.

"В период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам", – делится "Интерфакс".

В частности, в 2012 году военно-морской атташе Нитта Хироси, как утверждается, беседовал с Сафроновым о кадровых перестановках в Минобороны РФ, которые были инициированы на тот момент главой ведомства Анатолием Сердюковым.

Кроме того, продолжил источник, Хироси также хотел получить от Сафронова информацию о поставках Россией в Китай самолетов Су-35, подводных лодок типа "Лада" и другие военные сведения.

"Подобные встречи в ресторанах проходили вплоть до 2018 года. Российские спецслужбы считают, что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки", – сообщил осведомитель "Интерфакса".

Ранее в деле Сафронова появился другой новый эпизод, касающийся передачи Германии и Швейцарии информации о войсках РФ в Сирии.

Журналиста, напомним, подозревают в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама