В Петербурге задержали пикетчика, вышедшего к Казанскому собору поддержать политзэков

Петербургские правоохранители задержали местного активиста Сергея Попова, который вышел с одиночным пикетом в поддержку политических заключённых на Невский проспект, делится "ОВД-Инфо"*.

В руках молодой человек держал плакат, на котором было написано следующее: "Свободу политзаключённым. ГУЛАГУ — нет."

Попова доставили в отдел полиции № 76.

Ранее, добавим, "Мемориал"** пересчитал число россиян, которых он считает политзаключенными: за год цифра выросла с 362 до 420.

*Минюст внес проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Включено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента