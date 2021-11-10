Президиум ЕР избрал Анну Кузнецову врио замсекретаря генсовета партии

Президиум "Единой России" единогласно проголосовал за утверждение экс-детского омбудсмена РФ, ныне — депутата Государственной думы Анны Кузнецовой врио замсекретаря Генсовета партии, информирует пресс-служба ЕР.

В федеральный парламент, напомним, Кузнецова избиралась по федеральному партийному списку ЕР. Вместе с ней в Госдуму шли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Все, кроме экс-омбудсмена, сдали свои мандаты.

Ранее РБК со ссылкой на источник писал, что Кузнецова — единственная из первой пятёрки единороссов не станет сдавать депутатский мандат. Как и прогнозировали осведомители издания, впоследствии она стала вице-спикером Госдумы.