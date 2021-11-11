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Новости 11:45

"Игра в кальмара": Активисты "Молодого Петербурга" состязались с "НЕбегловым" в перетягивании каната над ямой

фото ЗакС политика "Игра в кальмара": Активисты "Молодого Петербурга" состязались с "НЕбегловым" в перетягивании каната над ямой

Активисты движения "Молодой Петербург" попытались привлечь внимание городских властей к проблемам дорожного покрытия и обилию ям, проведя перформанс, подобный одному из состязаний, которое было продемонстрировано в нашумевшем корейском сериале "Игра в кальмара", - перетягивание каната.

Команда, состоящая из двух участников движения, встала напротив другой в лице одного "НЕбеглова" - человека в маске градоначальника: состязавшиеся были разделены огромной дорожной ямой.

"Нашим активистам тоже выпало одно из испытаний сериала – перетягивание каната. Почти в каждом районе жителей подстерегают ямы и неремонтируемый годами асфальт. Дорожными кратерами особенно славится Фрунзенский район, где полотно ремонтируют по принципу "на что денег хватило".  Городские власти, как и VIP-гости в "Игре в кальмара", заняли позицию сторонних наблюдателей, демонстрируя наплевательское отношение к проблемам. Только в отличие от игроков сериала, кому досталось лишь шесть испытаний, наши активисты вместе с другими жителями города состязаний на выживание в день набирают не один десяток. Начиная от риска быть убитым отвалившейся лепниной и заканчивая ожогами кипятком из-за постоянных прорывов труб", - рассказали о своей затее члены "Молодого Петербурга"

Активисты движения периодически устраивают акции, привлекая внимание к актуальным городским проблемам. Одни из последних, к примеру, были посвящены выборам - точнее, несогласию с их итогами: петербуржцы запускали в небо шарики с масками Беглова и катались на каруселях

Фото предоставлено "Молодым Петербургом"


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