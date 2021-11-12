Суд отложил рассмотрение иска экс-кандидата Хорзова к УИК с закрытой камерой

Московский районный суд Петербурга 12 ноября решил отложить рассмотрение иска бывшего кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 20 от "Яблока" Дмитрия Хорзова к участковой избирательной комиссии №1379, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Истец требует отменить итоги голосования на этом участке из-за скандала во второй день выборов — неизвестная женщина подошла с бумагами к сейфу с бюллетенями, когда камеру наблюдения прикрыли картонкой.

Хорзов на заседание суда 12 ноября не пришёл. Судья Наталья Малахова сообщила, что от него никаких ходатайств не поступало, и попросила помощника позвонить истцу. Хорзов передал по телефону, что заболел, перепутал дату заседания и просит отложить рассмотрение дела. Судья согласилась, но отметила, что "это странная ситуация", когда суд сам звонит и выясняет причины неявки истца.



Напомним, 18 сентября, во второй день голосования, член УИК № 1379 с правом совещательного голоса Кирилл Никитин рассказал, что с утра якобы видел заполненный бюллетень в сейфе — перепроверить это ему не дала председатель комиссии Ангелина Колотвина. Позже она объявила о санитарной обработке помещения, и всем членам комиссии пришлось его покинуть, сообщил Никитин. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, в это время в зал зашла неизвестная женщина с бумагами и подошла к сейфу. В этот момент кто-то прикрыл камеру картонкой.

В территориальном избиркоме № 27 при рассмотрении жалобы Никитина на произошедшее сообщили, что получили пояснения Колотвиной. Она рассказала, что увидела заполненный бюллетень вечером 17 ноября и положила его в сейф. Когда Никитин увидел бумагу, Колотвина испугалась, передал ее слова зампред ТИК № 27 Иван Ефимов. Он добавил, что глава УИК попросила уборщицу убрать бюллетень:

– Она согласилась мне помочь. Также я попросила заместителя на несколько секунд закрыть камеру карточкой. Он это сделал.

ТИК решил не отменять итоги голосования на участке. Аналогичного решения не приняла и Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Теперь результаты можно отменить только через суд.

София Саттарова