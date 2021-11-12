Петербургских пенсионеров будут приглашать на прививку в индивидуальном порядке

Обязательная вакцинация от коронавируса для петербуржцев старше 60 лет будет организована таким образом, что во избежание столпотворений каждого пенсионера будут приглашать индивидуально, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Во всех отделениях всех поликлиник имеются индивидуальные паспорта, которые позволят сделать эту процедуру удобной.

"Наши участковые врачи из этих паспортов указывают людей, которые либо переболели более шести месяцев назад, либо вакцинированы. Исходя из этой когорты населения они уже обзванивали пациентов с хроническими заболеваниями, пациентов пожилого возраста и приглашали их на вакцинацию. Повторим эту работу сейчас еще раз, еще раз наши участковые врачи сопоставят регистр пациентов, переболевших и вакцинированных, определят тех, кто нуждается в вакцинации", - объяснил механизм чиновник.

По данным Лисовца, в городе проживает 1,28 млн лиц старше 60 лет, вакцинирована от коронавируса из них ровно половина. В свою очередь, страдающих от хронических болезней насчитывается 1,9 млн, и они представляют разные возрастные страты. Глава комздрава напомнил о добровольном характере оказания медпомощи, но с существенными оговорками.

"Она обязательна, если ты хочешь быть здоровым, если не хочешь заболеть, не хочешь работать в возрасте 60 лет удаленно или остаться безработным, а на том месте, на котором ты привык. Но право выбора за пациентом, он вправе выбрать социальные ограничения, либо обычный образ жизни", - рассудил Лисовец.

По оценке спецалиста, чтобы вакцинировать 3,5 млн взрослого населения, требуется прививать первым компонентом по 16 тысяч человек ежедневно.