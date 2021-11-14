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Комздрав выделит дополнительные кабинеты для вакцинации пожилых петербуржцев

фото ЗакС политика Комздрав выделит дополнительные кабинеты для вакцинации пожилых петербуржцев

Для масштабной и организованной вакцинации от коронавируса петербуржцев старше 60 лет и страдающих хроническими болезнями городская система здравоохранения нуждается в дополнительных площадях. Об этом дал понять на своей странице "ВКонтакте" председатель профильного комитета Дмитрий Лисовец.

"Комитетом по здравоохранению поручено райздравам предусмотреть выделение дополнительных слотов для записи данных категорий на вакцинацию. Также будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных кабинетов для вакцинации пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями", - объявил чиновник.

Напомним, что по требованию Роспотребнадзора все пожилые, а также страдающие от хронических заболеваний петербуржцы, не имеющие медотвода от прививки, должны будут получить первый компонент вакцины до 15 декабря. Вызывать представителей этих двух категорий граждан будут в индивидуальном порядке. По подсчетам Лисовца, петербуржцев в возрасте 60+ насчитывается 1 млн 280,5 тысяч человек и из них около половины уже привиты.


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