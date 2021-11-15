В Петербурге резко снизился спрос на волонтерскую помощь со стороны пенсионеров на самоизоляции

Продолжающий работать в Петербурге волонтерский штаб, призванный помогать пожилым гражданам на самоизоляции, отчитался о промежуточных итогах работы. Впервые с прошлого года она возобновилась 29 октября, когда в городе снова ввели режим обязательной самоизоляции для пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.

"За период с 29 октября аккредитовано 589 волонтеров, количество выполненных заявок 66. За это время мы успели провести две акции", - приводит ТАСС слова главы пресс-службы Центра городских волонтеров Дмитрия Антонова.

Для сравнения — прошлой весной в пиковые дни могло прийти до 200 заявок в день. В настоящее время в среднем их приходит ежедневно около пяти. Чаще всего их подают невакцинированные пенсионеры, которым добровольцы приносят продукты и лекарства.

По последним оценкам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, только половина от 1,28 млн живущих в Петербурге пенсионеров сделала себе прививку от коронавируса. К 15 декабря, согласно предписаниям Роспотребнадзора, все жители города старше 60 лет, за исключением имеющих медотвод от прививки, должны будут привиться первым компонентом вакцины.