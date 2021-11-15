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Новости 20:03

В Петербурге хотят ограничить время работы воздуходувок

фото ЗакС политика В Петербурге хотят ограничить время работы воздуходувок

Комиссия по городскому хозяйству петербургского парламента 15 ноября обсудила эффективность уборки территорий с использованием воздуходувных устройств, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Депутаты и представители Смольного договорились рекомендовать управляющим компаниям использовать воздуходувки с 10:00 до 17:00 в будние дни.

По словам заместителя председателя жилищного комитета Степана Куралова, жилком планирует инициировать запрет использования данных устройств при уборке детских и спортивных площадок.

-  С целью осуществления общественного контроля вопрос об ограничении применения воздуходувных устройств при уборке внутриквартальных территорий и предложения по изменению действующего законодательства Санкт-Петербурга в сфере благоустройства будет рассмотрен на очередном общественном совете при жилищном комитете в четвертом квартале, - сказал Куралов.

Против запрета воздуходувок выступили представители комитета по благоустройству. Устройства увеличивают работоспособность, отметила зампред комблага Оксана Гусева. Однако она согласилась с тем, что время их работы нужно ограничить. 

- Что касается уровня шума, то необходимо вносить в законодательную базу, чтобы уровень шума не превышал 55 децибел. Хотя такие СНиПы есть, к сожалению, зачастую они не исполняются, - сообщила Гусева.

Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов предложил регулировать правила благоустройства законом. По его словам, пример воздуходовок показывает, что такие вопросы должны обсуждаться в стенах Законодательного собрания. Позже председатель комиссии по горхозу единоросс Валерий Гарнец заявил журналистам, что ему понравилось предложение коллеги.

- Очень мне понравилось предложение Амосова о том, что необходимо правила по благоустройству принять в виде закона. Они очень давно не совершенствовались, давно не менялись, в них необходимо внести коррективы, - заявил Гарнец.

На уточняющий вопрос, когда именно комиссия может выступить с такой инициативой,председатель сказал, что в следующем году.   

Напомним, воздуходувки вызвали возмущение жителей многих домов Петербурга. Горожане жалуются на антисанитарию и шум, которые возникают в результате использования устройств. По словам депутата Амосова, ему только за последние десять дней поступило две жалобы на воздуходувки от избирателей.


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