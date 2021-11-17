Заседание ЗакСа открыл вице-спикер Бондаренко

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отсутствует на заседании 17 ноября. По информации ЗАКС.Ру, ранее он объявил коллегам, что уезжает в командировку.

Отсутствуют также лидеры фракций "Единая Россия" - Павел Крупник и "Яблоко" - Александр Шишлов, а также еще три депутата. Работу парламента открыл вице-спикер Николай Бондаренко.

Впервые в должности представителя Смольного в ЗакСе присутствует бывший глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Городской парламент на заседании намерен принять во втором чтении проект городского бюджета на 2022 год и проект бюджета территориального фонда ОМС.

Сергей Еремеев