В украденном у Тихвинской больницы мобильном пункте вакцинации находился суточный запас "Спутника V"

Полицейские установили, что в угнанном в ночь на 14 ноября мобильном пункте вакцинации, который принадлежит Тихвинской центральной районной больнице, находился суточный запас "Спутника V", делится 47news.

В воскресенье, 14 ноября, у амбулаторного отделения локальной ЦРБ выходной, поэтому на оказание помощи населению должен был выехать переоборудованный под вакцинацию фургон "ГАЗон Next".

Планам помешали преступники, которые ночью 13 ноября пробрались в больничный гараж, где стояла машина, обесточили его, а также отключили камеры наружного наблюдения и уличное освещение. После этого мобильный пункт был вывезен с территории ЦРБ.

Цена одного переоборудованного под вакцинацию "ГАЗон Next" составляет порядка 4 млн рублей. При этом стоимость одной дозы "Спутника V", как ранее заявляли в Минздраве РФ, достигает 900 рублей.

Полный ущерб медучреждению оценит полиция.