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Новости 10:29

С кемеровских активистов взыскали 700 тысяч рублей за работу МВД на январских протестах

фото ЗакС политика С кемеровских активистов взыскали 700 тысяч рублей за работу МВД на январских протестах

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил иск местного управления МВД и взыскал с активистов Станислава Калиниченко, Елизаветы Славинской и ещё трёх жителей города свыше 693 тысяч рублей за работу силовиков на протестных акциях 23 и 31 января, а также за бензин, который они потратили, развозя задержанных по отделам, информирует "Апология протеста".

Вынесенное судом решение касается лишь одного иска, поданного МВД. Второй — на более чем 752 тысячи рублей — будет рассмотрен 25 ноября.

Адвокаты "Апологии" обжалуют решение.

Напомним, 17 ноября суд в Уфе взыскал с локальных "навальнистов" 530 тысяч рублей за работу силовиков на январских демонстрациях.


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