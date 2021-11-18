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Новости 14:47

Жену Дмитрия Гудкова допросили в рамках дела о незаконном хранении боеприпасов

фото ЗакС политика Жену Дмитрия Гудкова допросили в рамках дела о незаконном хранении боеприпасов

Жену вынужденно покинувшего Россию политика Дмитрия Гудкова Валерию допросили в рамках дела о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), которое было возбуждено после обыска, проходившего в квартире его отца Геннадия Гудкова.

Допрос, пишет политик у себя в телеграм-канале, проходил в присутствии адвоката.

"Родное государство продолжает передавать приветы, просит не забывать", – иронизирует Дмитрий Гудков.

Напомним, дело о незаконном хранении оружия было возбуждено после того, как при обыске в квартире Гудкова-старшего правоохранители нашли оформленное на его имя разрешение на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова и 50 патронов к нему.

Политик при этом заверяет, что у Геннадия Гудкова имеются все документы на наградное оружие: пока он находился за границей, лицензия была просрочена на 3 месяца, сейчас она на переоформлении. 


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