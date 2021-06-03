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12:28

Из-за патронов в квартире Геннадия Гудкова возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за патронов в квартире Геннадия Гудкова возбудили уголовное дело

После обнаружения патронов в квартире политика Геннадия Гудкова возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

По данным агентства, в квартире Гудкова при обыске правоохранители нашли разрешение на имя политика на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова и 50 патронов к этому оружию. SOTA пишет, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Жена Дмитрия Гудкова Валерия сообщала, что у Геннадия Гудкова есть все документы на наградное оружие. По ее словам, пока Гудков-старший находится за границей, лицензия была просрочена на 3 месяца, сейчас она на переоформлении. 

1 мая силовики пришли с обысками к Геннадию Гудкову и его сыну, политику Дмитрию Гудкову. Последнего задержали по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, Дмитрий Гудков якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Гудков настаивает, что с ним эта фирма не связана. 

 

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