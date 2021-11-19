Суд не стал отменять итоги выборов на участке, где камеру закрыли картонкой

Московский районный суд Петербурга 19 ноября отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты Законодательного собрания по 20-му округу от партии "Яблоко" Дмитрия Хорзова к УИК № 1379, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

"Яблочник" пытался отменить итоги выборов на этом участке из-за инцидента во второй день голосования, когда во время санитарной обработки помещения обзор видеокамеры закрыли картонкой. В тот же день, 18 сентября, член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Никитин сообщал, что видел в ящике для избирательной документации как минимум один бюллетень с проставленной "галочкой".

Суть иска заключалась не в вероятном вбросе бюллетеней, а в самом факте нарушений процесса голосования, обратил внимание представитель истца Александр Кобринский. Он считает, что комиссия неправомерно потребовала у членов комиссии покинуть участок во время санитарной обработки.

Представитель ответчика Иван Ефимов (заместитель председателя ТИК № 27) заявил, что никаких вбросов не было, а в металлическом ящике был думский бюллетень, который к этому судебному заседанию отношения не имеет. Он также приобщил у материалам дела три погашенных бюллетеня, чтобы судья могла узнать, как они выглядит.

В суде также допросили члена комиссии Никитина, который обнаружил избирательный документ в ящике. Он рассказал, что обратился по поводу этого инцидента в УИК, ТИК и Горизбирком, но комиссии не стали удовлетворять жалобы. Сколько именно было бюллетеней — он уточнить не смог. Он подтвердил, что это был "длинный" бланк для голосования по выборам депутатов Государственной думы.

Перед оглашением решения суда представитель ответчика заявил, что иск не подлежит удовлетворению.

- Кто завешивал камеру — нам неизвестно, председатель участковой избирательной комиссии также не знает, поскольку в этот момент она и сама в помещении для голосования не находилась. <…> Я склонен считать, что это вообще провокация, специально организованная оппозиционерами, чтобы прийти в суд и устроить тут шумиху. Об этом свидетельствуют факты, - заявил Ефимов.

Ранее на заседании ТИК № 27 21 сентября рассматривали жалобу по факту случившегося на этом участке (аудиозапись заседания есть в распоряжении ЗАКС.Ру). При рассмотрении жалобы человек, голос которого похож на голос Ефимова, зачитал объяснения, якобы данные председателем УИК. Из записи следует, что во время санитарной обработки помещения обзор видеокамеры могли перекрыть карточкой якобы по просьбе главы УИК.

- Как вся комиссия разошлась 17 сентября, я ходила подготовить, что нам надо для работы 18-го, и увидела под столом один помеченный бюллетень. Возможно, при вскрытии стационарного ящика он улетел — мы не заметили. Я решила положить его в обычный сейф, где находится наша документация, а утром составить акт об обнаружении. <…> При вскрытии сейфа [на следующий день] я увидела в сейфе бюллетень. Рядом стоял член комиссии с правом совещательного голоса от Хорзова, который также увидел бюллетень. Я закрыла сейф. Он требовал открыть сейф. Мы опечатали сейф, сказали, что откроем его во время санобработки. Я попросила уборщицу убрать этот бюллетень. <...>Она согласилась мне помочь. Также я попросила заместителя закрыть камеру карточкой. Он это сделал, – зачитывал человек с голосом, похожим на Ефимова, обьяснения, якобы данные Колотвиной.

На прямой вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, зачитывал ли Ефмой объяснения главы УИК на заседании территориального избиркома, представитель ТИК ответил, что не говорил подобного. Корреспондент ЗАКС.Ру включил перед Ефимовым аудиозапись и спросил, его ли это голос. Ефимов отказался что-либо комментировать.

По данным ГАС "Выборы", кандидат от "Яблока" набрал на этом участке 125 голосов. За его соперника Алексея Макарова комиссия насчитала 538 бюллетеней. Он же и стал представителем округа в городском парламенте.

Константин Леньков